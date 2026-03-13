Il club nerazzurro è pronto a un profondo rinnovamento dell’organico

Non c'è più tempo per rinviare una rivoluzione che era già prevista la scorsa estate. L'Inter dovrà mettere pesantemente mano alla rosa in vista della prossima stagione, per i nerazzurri è alle porte una ristrutturazione massiccia. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro è pronto a un profondo rinnovamento dell’organico considerando che della pattuglia dei giocatori in scadenza il solo Mkhitaryan sembra avere chance per una trattativa sul rinnovo del contratto.