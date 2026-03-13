FC Inter 1908
CorSera – Mercato Inter, sarà rivoluzione: 2 le richieste di Chivu. Partirà un big? Occhio a…

Il club nerazzurro è pronto a un profondo rinnovamento dell’organico
Gianni Pampinella
Non c'è più tempo per rinviare una rivoluzione che era già prevista la scorsa estate. L'Inter dovrà mettere pesantemente mano alla rosa in vista della prossima stagione, per i nerazzurri è alle porte una ristrutturazione massiccia. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro è pronto a un profondo rinnovamento dell’organico considerando che della pattuglia dei giocatori in scadenza il solo Mkhitaryan sembra avere chance per una trattativa sul rinnovo del contratto.

"Acerbi, De Vrij e Darmian, le colonne della difesa di Inzaghi, diranno addio. Muharemovic, il bosniaco classe 2003 del Sassuolo, è in cima alla lista. C’è poi la delicatissima questione legata alla porta: Sommer, dopo un’annata in chiaroscuro, uscirà definitivamente dai pali. Diversi sono i dossier sulla scrivania del ds Ausilio, da Vicario del Tottenham (il preferito in quanto italiano) a Lunin, il secondo del Real".

"Due le richieste di Chivu: un centrocampista fisico incursore stile Manu Koné più una freccia come Diaby, seguito già a gennaio senza esito (l’Al Ittihad ha detto no). Partirà un big? Calhanoglu molto probabilmente tornerà in Turchia, su Dumfries grava la clausola esercitabile a luglio da 25 milioni. Occhio a Palestra".

(Corriere della Sera)

