Non c'è più tempo per rinviare una rivoluzione che era già prevista la scorsa estate. L'Inter dovrà mettere pesantemente mano alla rosa in vista della prossima stagione, per i nerazzurri è alle porte una ristrutturazione massiccia. Come sottolinea il Corriere della Sera, il club nerazzurro è pronto a un profondo rinnovamento dell’organico considerando che della pattuglia dei giocatori in scadenza il solo Mkhitaryan sembra avere chance per una trattativa sul rinnovo del contratto.
CorSera – Mercato Inter, sarà rivoluzione: 2 le richieste di Chivu. Partirà un big? Occhio a…
"Acerbi, De Vrij e Darmian, le colonne della difesa di Inzaghi, diranno addio. Muharemovic, il bosniaco classe 2003 del Sassuolo, è in cima alla lista. C’è poi la delicatissima questione legata alla porta: Sommer, dopo un’annata in chiaroscuro, uscirà definitivamente dai pali. Diversi sono i dossier sulla scrivania del ds Ausilio, da Vicario del Tottenham (il preferito in quanto italiano) a Lunin, il secondo del Real".
"Due le richieste di Chivu: un centrocampista fisico incursore stile Manu Koné più una freccia come Diaby, seguito già a gennaio senza esito (l’Al Ittihad ha detto no). Partirà un big? Calhanoglu molto probabilmente tornerà in Turchia, su Dumfries grava la clausola esercitabile a luglio da 25 milioni. Occhio a Palestra".
