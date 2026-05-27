Dopo settimane in cui si è parlato del Barcellona, ora potrebbe essere il Real Madrid a dare presto l'assalto ad Alessandro Bastoni. Come scrive Tuttosport, infatti, il difensore nerazzurro sarebbe al centro dei pensieri di Josè Mourinho, designato come prossimo allenatore dei Blancos qualora il 7 giugno Florentino Perez dovesse essere confermato come presidente del Real nelle elezioni. E, a quel punto, non è escluso che i nerazzurri possano richiedere una contropartita di livello assoluto: