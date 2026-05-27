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Bastoni, assalto Real Madrid? “Inter può chiedere contropartita top! E spunta già un gran nome”

Bastoni, assalto Real Madrid? “Inter può chiedere contropartita top! E spunta già un gran nome” - immagine 1
Dopo settimane in cui si è parlato del Barcellona, ora potrebbe essere il Real Madrid a dare presto l'assalto ad Alessandro Bastoni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo settimane in cui si è parlato del Barcellona, ora potrebbe essere il Real Madrid a dare presto l'assalto ad Alessandro Bastoni. Come scrive Tuttosport, infatti, il difensore nerazzurro sarebbe al centro dei pensieri di Josè Mourinho, designato come prossimo allenatore dei Blancos qualora il 7 giugno Florentino Perez dovesse essere confermato come presidente del Real nelle elezioni. E, a quel punto, non è escluso che i nerazzurri possano richiedere una contropartita di livello assoluto:

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"Il portoghese ha indicato l'azzurro anche perché non partecipando al Mondiale potrebbe unirsi subito alla squadra e svolgere l'intera preparazione. Prima del 7 giugno, però, non potrà accadere nulla. Se poi Florentino rimarrà presidente e Mourinho tornerà a guidare il Real, allora si capirà se arriverà davvero un'offerta per Bastoni".

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"Ma servirà una proposta "indecente", con i nerazzurri che a quel punto potrebbero anche chiedere qualche giocatore non centrale per Mourinho (Arda Guler?)".

(Fonte: Tuttosport)

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