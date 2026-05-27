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calciomercato
Nico Paz, futuro ancora da scrivere: tocca a Mourinho decidere. Lo scenario più probabile
Tra i talenti che hanno acceso l'ultima Serie A c'è sicuramente Nico Paz del Como. L'argentino è seguito con interesse dall'Inter, ma sul suo cartellino c'è il Real Madrid che potrebbe riportarlo alla base per 10 mln di euro. Da capire cosa vorrà fare Mourinho, futuro tecnico delle merengues.
"Il futuro di Nico Paz non è deciso. Rispetto a qualche mese fa, quando le voci da Madrid parlavano di un ritorno certo nel club in cui è cresciuto, diverse cose sono cambiate. Prima di tutto la guida tecnica dei blancos, che dopo una stagione fallimentare hanno ridato le redini in mano a Mourinho. Il ritorno dello Special One è ormai definito nei dettagli, ma l’annuncio ufficiale è stato momentaneamente congelato a causa delle elezioni presidenziali del club spagnolo. José starà già pensando alla squadra della prossima stagione ma finché non c’è nero su bianco è tutto nebuloso. Anche al Como le cose sono cambiate, e di molto. La Champions immancabilmente apre nuovi scenari, prima di tutto sul mercato. A giugno si apre la seconda finestra di recompra a favore del Real, che può riportare Paz alla base per soli 10 milioni. La prima clausola era andata “a vuoto” la scorsa estate ma ce ne sarà una terza, l’ultima, nel giugno 2027. Laggiù il talento non manca, soprattutto nelle zolle di Nico, con Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz, Mastantuono, Palacios, Endrick che torna dal prestito al Lione. Con questi presupposti, la prospettiva di disputare un’annata da titolare in Champions (con la maglia del Como) può essere una soluzione ideale per entrambe le parti. Il Real che farebbe ulteriormente maturare un talento ancora giovanissimo, il Como che blinderebbe la sua stella più luminosa per la storica prima avventura in Champions League, garantendo a Fabregas il punto di riferimento ideale attorno a cui far ruotare l’attacco", spiega La Gazzetta dello Sport.
"La sensazione è che si sia già aperta una trattativa, che Como e Real stiano studiando un accordo per modificare le clausole del contratto di Paz; oltre alla recompra , gli spagnoli hanno il 50% sull’eventuale futura rivendita e la possibilità di pareggiare le offerte di un altro club. Inoltre, osservando l’atteggiamento di Nico durante la parata in città – fra i più scatenati, in prima fila sul pullman scoperto –, si fa fatica a pensare che abbia le valigie in mano", aggiunge il quotidiano.
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