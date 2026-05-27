"Il futuro di Nico Paz non è deciso. Rispetto a qualche mese fa, quando le voci da Madrid parlavano di un ritorno certo nel club in cui è cresciuto, diverse cose sono cambiate. Prima di tutto la guida tecnica dei blancos, che dopo una stagione fallimentare hanno ridato le redini in mano a Mourinho. Il ritorno dello Special One è ormai definito nei dettagli, ma l’annuncio ufficiale è stato momentaneamente congelato a causa delle elezioni presidenziali del club spagnolo. José starà già pensando alla squadra della prossima stagione ma finché non c’è nero su bianco è tutto nebuloso. Anche al Como le cose sono cambiate, e di molto. La Champions immancabilmente apre nuovi scenari, prima di tutto sul mercato. A giugno si apre la seconda finestra di recompra a favore del Real, che può riportare Paz alla base per soli 10 milioni. La prima clausola era andata “a vuoto” la scorsa estate ma ce ne sarà una terza, l’ultima, nel giugno 2027. Laggiù il talento non manca, soprattutto nelle zolle di Nico, con Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz, Mastantuono, Palacios, Endrick che torna dal prestito al Lione. Con questi presupposti, la prospettiva di disputare un’annata da titolare in Champions (con la maglia del Como) può essere una soluzione ideale per entrambe le parti. Il Real che farebbe ulteriormente maturare un talento ancora giovanissimo, il Como che blinderebbe la sua stella più luminosa per la storica prima avventura in Champions League, garantendo a Fabregas il punto di riferimento ideale attorno a cui far ruotare l’attacco", spiega La Gazzetta dello Sport.