Niente è casuale in queste strade: effettivamente adesso Bastoni vede molto più nerazzurro, anzi l’orizzonte visivo si è ristretto fino a occupare quasi soltanto a Milano . Un mese fa, oppure due, non era così: in quel momento la tentazione catalana era fortissima e Ale aveva dato il via libera al suo agente per un proficuo dialogo con il Barcellona. Si era andati avanti, anche parecchio, e pure l’Inter aveva aperto a questa possibilità, mettendo però in chiaro i termini dell’affare: il mancino si può pure cedere, ma a un prezzo da top della difesa, al livello dei migliori del Continente. Settanta milioni, per intenderci, anche se quella cifra si sarebbe raggiunta anche con l’inserimento di uno o due baby di valore. E, si sa, la cantera del Barça è una gioielleria di eccellenza.

L'ultimo scenario

Nessuno scenario futuro può essere escluso, ma al momento la permanenza viene considerata l’opzione più concreta. Insomma, è completamente cambiato il quadro e pure l’interesse catalano si è assai raffreddato: gli emissari del presidente Laporta si aspettavano un prezzo più facile da aggredire, una quarantina di milioni circa, ma a quei numeri la sedia dell’Inter al tavolo è destinata a rimanere vuota. Nello stesso tempo, però, sono subentrate altre dinamiche: Flick ha iniziato a sollevare qualche dubbio sul tipo di investimento e la motivazione adesso è anche tecnica. Le caratteristiche di Bastoni, da associare a Cubarsì nella linea a 4, vanno valutate con attenzione, visto che l’altezza della linea difensiva non cambierà. Insomma, potrebbe servire un centrale più veloce nel recupero e il ds Deco ha proprio il compito di ispezionare i profili simili sul mercato. Parallelamente, Bastoni ha da tempo fatto sapere ai dirigenti che, qualora non si fosse arrivati a dama col Barça, sarebbe rimasto qui più che volentieri: il nerazzurro è diventato una seconda pelle, il doblete è stato un balsamo ai dolori. Un sentimento condiviso, ancora di più dopo l’ennesima notte passata al Duomo”, si legge.