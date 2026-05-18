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Pavard saluta l’OM, tornerà all’Inter: ma quanto pesa a bilancio? La cifra minima per l’addio
Benjamin Pavard in serata ha detto addio al Marsiglia, tornerà all'Inter: ecco la cifra minima per l'addio per evitare una minusvalenza
Benjamin Pavard in serata ha detto addio al Marsiglia. La sua avventura in Francia è terminata, tornerà così all’Inter, ma non per restare. È infatti fuori dal progetto nerazzurro e il club vorrebbe venderlo a titolo definitivo in estate. Ma quanto pesa a bilancio?
Da solo, Pavard pesa per 12.2 milioni di euro. Guadagna infatti circa 5,5 milioni di euro fino al 2028: l’Inter lo deve cedere per almeno 12.2 milioni per non fare minusvalenza.
L’OM aveva il riscatto fissato a 15 milioni e proprio questa potrebbe essere la cifra per l’addio di Pavard all’Inter nel corso della prossima estate. Si cercano possibili acquirenti per il giocatore, che non rientra nei piani di Chivu e del club.
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