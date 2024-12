Carlo Laudisa , giornalista esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport , parla questa mattina di Belahyane , il centrocampista marocchino del Verona, classe 2004. In queste settimane il nome del ragazzo è stato associato al Milan, alla Fiorentina, al Napoli ma anche all'Inter . Si parla anche di una cessione a gennaio possibile perché farebbe parte di un piano di emergenza per salvare i conti del club gialloblù.

"Il presidente Setti virtualmente ha venduto la maggioranza del club al fondo americano Presidio. Ma le firme tardano ad arrivare ed ecco che la proprietà gialloblù si prepara al piano di emergenza: come nelle precedenti stagioni, quando le cessioni hanno permesso di salvare il bilancio grazie anche all’ottimo lavoro del d.s. Sogliano, capace di individuare sostituti sempre all’altezza. Bene, la storia potrebbe ripetersi se il cambio di proprietà non avvenisse entro gennaio. Ecco perché le grandi del nostro campionato annusano l’affare, in modo da spendere meno che in estate. Sì, perché ad ogni modo al mercato di luglio Belahyane sarà al centro dell’attenzione", scrive Laudisa a proposito del giocatore.