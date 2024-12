Una delle necessità della Lazio in vista del mercato di gennaio, sarà quella di rinforzare il centrocampo. Nel mirino del club biancoceleste c'è Reda Belahyane. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ieri a Formello c'è stato un contro con l'agente del giocatore. "La Lazio si è iscritta alla corsa per il centrocampista esploso quest’anno e accostato nelle ultime settimane anche al Milan e all’Inter. I rumours relativi a Belahyane non sono nuovi, giravano da qualche tempo. L’aggiornamento è relativo alle ultime ore. La società biancoceleste si è informata e ha cercato di capire i margini di manovra per gennaio. Lotito, si sa, ha un canale preferenziale con Setti. Alleanza di mercato e in Lega".