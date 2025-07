Da Bergamo: “Ecco come si è fatto male Lookman. Nuova offerta Atletico, l’Inter invece…”

L'edizione di Bergamo del Corriere della Sera riporta aggiornamenti anche sull'infortunio avuto da Ademola Lookman

Matteo Pifferi Redattore 19 luglio - 09:44

L'edizione di Bergamo del Corriere della Sera riporta aggiornamenti anche sull'infortunio avuto da Ademola Lookman:

"Nel bel mezzo delle trattative di mercato che lo riguardano, il nigeriano ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un infortunio non grave, ma in una zona molto fastidiosa: gli esami a cui è stato sottoposto ieri hanno evidenziato uno stiramento di lieve entità al polpaccio sinistro. Se l’è procurato mercoledì, al secondo giorno di ritiro, calciando la palla, quando la squadra sul campo principale di Zingonia si era divisa in due gruppi tra pettorine arancio e casacche blu. Da referto, per rientrare, l’ex Leicester avrà bisogno all’incirca di un paio di settimane. Lo stesso tempo che potrebbe servire all’Inter per raggranellare altra liquidità e rilanciare l’offerta. Non nell’immediato, comunque, dato che la trattativa sta vivendo una fase di stallo", spiega il quotidiano.

"Non solo i 40 milioni della prima offerta, trapelata attraverso l’entourage dell’Inter (il budget messo a disposizione da Oaktree), sono considerati ampiamente insufficienti e lontani dalla

valutazione fatta dal club per il Pallone d’Oro africano, ma anche la formula proposta (prestito con obbligo di riscatto) è una modalità che non convince la dirigenza bergamasca, che ha declinato. La cifra la fa l’Atalanta, ed è sopra i 50 milioni di euro, e il club di Marotta al momento non è intenzionato a rilanciare", aggiunge il Corriere della Sera.

L'Inter ha già raggiunto un accordo con l'entourage di Lookman - contratto di 5 anni a oltre 4 mln netti a stagione - ma manca l'intesa con l'Atalanta. "Nessuno vuole arrivare a un muro contro muro in stile Koopmeiners e il presidente dell’Inter Marotta, da sempre in ottimi rapporti con i Percassi, non ha fretta. Per questo, nella trattativa, prova ad infilarsi anche l’Atletico Madrid che quest’estate, tra il riscatto di Musso e l’acquisto di Ruggeri, ha già versato oltre 22 milioni nelle casse nerazzurre. Interessato a Lookman, il club spagnolo ha pronta un’offerta da 30 milioni alla quale aggiungerebbe il cartellino di Samuel Lino, ala sinistra brasiliana classe 1999 del valore di 22 milioni", spiega il quotidiano. E intanto l'Atalanta torna su Nico Gonzalez, già nel mirino degli orobici un anno fa.