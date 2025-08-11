Lookman vuole solo l'Inter. L'Arsenal ha provato a convincere il giocatore, forte di un'offerta importante presentata all'Atalanta, ma il nigeriano ha rispedito al mittente la proposta inglese.
Corriere Bergamo – Lookman, blitz Arsenal: offerta da 52 mln. Risposta secca del giocatore
L'attaccante dell'Atalanta ha rispedito al mittente l'offerta dell'Atalanta. Ha scelto l'Inter e vuole trasferirsi a Milano
"La società bergamasca spera di risolvere il nodo Lookman, che dal Portogallo ha fatto sapere di non essere interessato all’offerta dell’Arsenal, disponibile a versare 52 milioni. Vuole solo l’Inter il nigeriano, che presto potrebbe ricevere una multa salata per la mancata risposta senza giustificazioni alle convocazioni a Zingonia. Nei prossimi giorni, si capirà se l’Inter sia disponibile a rilanciare avvicinandosi ai 50 milioni", scrive il Corriere di Bergamo.
