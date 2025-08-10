"Nella serie dell’estate, quella tra i nerazzurri e il naturalizzato nigeriano, prende piede un interessante spin-off con puntate d’esordio promettenti"

Matteo Pifferi Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 23:02)

"L’Inter in ginocchio da Ademola Lookman, ma l’oro potrebbe già essere in casa, e si chiama Ange-Yoan Bonny. Nella serie dell’estate, quella tra i nerazzurri e il naturalizzato nigeriano, prende piede un interessante spin-off con puntate d’esordio promettenti: una risorsa di peso potrebbe essere già in casa". Apre così l'articolo del Giorno sull'ottimo approccio di Bonny al mondo Inter.

L'ex Parma ha mostrato buone cose sia nella prima amichevole contro l'Under 23 - gol e rigore procurato - sia contro il Monaco, segnando un bel gol che ha permesso all'Inter di vincere la partita. "Il suo impatto è stato fisico e tecnico insieme: attacco dello spazio, profondità, capacità di far salire la squadra.

Caratteristiche che lo rendono un’alternativa naturale a Marcus Thuram e un’arma complementare a Lautaro Martinez, in grado di ampliare le soluzioni offensive di Cristian Chivu senza snaturare l’impianto di gioco. Con in più il vantaggio di conoscere già le idee dell’allenatore, che lo ha guidato in passato, facilitando un inserimento immediato. Il mercato offre suggestioni e nomi scintillanti, ma il campo sta dando segnali concreti", spiega ancora il quotidiano.

"Bonny rappresenta una carta tattica nuova, già pronta e capace di alzare il livello delle rotazioni. E quella rete nel principato ha subito ricordato ai tifosi il grande Samuel Eto’o. Forse l’Inter, prima di chiudere l’operazione Lookman, dovrebbe chiedersi se la vera svolta non sia già dentro Appiano Gentile", chiosa il Giorno.