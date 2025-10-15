Tanti rumors soprattutto in Germania sulla volontà di Yann Bisseck di andare via a gennaio dell’Inter in ottica Mondiali. Così Fabrizio Biasin sul canale Twitch di FCIN1908.it si è espresso sull’argomento:
Biasin: "Inter, no a oltre 30 mln per Bisseck! Conoscendo i dirigenti a gennaio…"
