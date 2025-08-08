L'Inter dal canto suo ha fatto un'offerta da 45, è stata rifiutata ed è in attesa di sapere se c'è una cifra giusta per prenderlo: una volta saputa, può decidere se alzare la proposta. Ma fino a quando non conosce la cifra, non fa una mossa. In questo momento l'Inter aspetta.

E si parla tanto di piani B, C e D: da quello che so io l'Inter dice "noi siamo fermi e aspettiamo di capire se si riesce a prendere Lookman. Nel momento in cui ci diranno di no, valuteremo altri piani". L'Atalanta, invece, si aspetta che sia l'Inter a rilanciare: c'è una sorta di stallo che però per me è destinato a muoversi".