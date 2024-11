Intervenuto in collegamento con TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Jonathan David: "Da 2-3 anni il mercato dell'Inter non è importante a gennaio e neanche così importante in estate, ma lo è in questo periodo, nel quale i dirigenti aprono le antenne e valutano i parametri zero capendo dove poter rinforzare la squadra senza spendere troppo.