Sono giorni di riflessione in casa Barcellona, con la dirigenza che è al lavoro per progettare il futuro a livello di mercato. E sono due i nuovi obiettivi grossi dei catalani: Rafa Leao e Jonathan David. Per quanto riguarda il canadese, che piace molto anche all'Inter, spiega il Mundo Deportivo che "nella dirigenza del Barça non c'è unanimità di giudizio, per questo è monitorato nei dettagli. Gioca a suo favore il fatto che i suoi gol siano tanti, che in rosa non ci sia un sostituto per Lewandowski che ha già 36 anni, che ha dichiarato pubblicamente che il suo sogno è giocare per il Barça e che il suo contratto è in scadenza.