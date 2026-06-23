In UK: “Non solo il Chelsea, un altro club di Premier su Palestra. E l’Inter…”

"Il futuro di Marco Palestra si deciderà nei prossimi giorni, con l'Inter che sta sfidando il Chelsea e un'altra squadra di Premier League per uno dei giocatori più promettenti d'Europa".

Il quotidiano sottolinea come l'Inter stia lavorando per trovare l'intesa con l'Atalanta e l'ultima offerta era di 45 mln di euro più 5 di bonus, proposta che però è stata rifiutata dall'Atalanta.