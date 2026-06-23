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fcinter1908 calciomercato mercato inter In UK: “Non solo il Chelsea, un altro club di Premier su Palestra. E l’Inter…”
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In UK: “Non solo il Chelsea, un altro club di Premier su Palestra. E l’Inter…”
Il Chelsea si inserisce nella corsa per Marco Palestra. La notizia, rilanciata nelle ultime ore, trova ulteriori conferme
Il Chelsea si inserisce nella corsa per Marco Palestra. La notizia, rilanciata nelle ultime ore da Sky Sport, trova ulteriori conferme. David Ornstein, firma di The Athletic ed esperto di mercato, ne parla così:
"Il futuro di Marco Palestra si deciderà nei prossimi giorni, con l'Inter che sta sfidando il Chelsea e un'altra squadra di Premier League per uno dei giocatori più promettenti d'Europa".
Il quotidiano sottolinea come l'Inter stia lavorando per trovare l'intesa con l'Atalanta e l'ultima offerta era di 45 mln di euro più 5 di bonus, proposta che però è stata rifiutata dall'Atalanta.
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