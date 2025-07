Biasin: “Inter-Atalanta, per Lookman niente fumata bianca”

Il giornalista ha parlato dell'incontro tra Marotta e Luca Percassi in Assemblea di Lega per l'attaccante nigeriano

Beppe Marotta in Lega Calcio ha incontrato Luca Percassi per alzare l'offerta per Lookman. Ma evidentemente neanche il rilancio (la prima offerta era di 40 mln) è servito a chiudere l'operazione. Dei dettagli si saprà nel giro di qualche ora, ma intanto Fabrizio Biasin aggiorna sulla situazione che a quanto pare è tutt'altro che sbloccata.