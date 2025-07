Biasin: “Inter alza a 43 + bonus l’offerta per Lookman. Si capirà se…”

Dalle colonne di Libero il giornalista parla dell'offerta per il nigeriano che piace tanto al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 luglio 2025 (modifica il 29 luglio 2025 | 14:16)

"Sul “tecnico”Cristian Chivu ognuno può avere la sua legittima opinione («Per me è bravo», «Per me non va bene», «Per me boh»), ma in attesa che il campo ci offra doverose risposte abbiamo

una prima indicazione netta: l’ex tripletista dell’era Mourinho sa ben comunicare. E non è poco. Niente giri di parole, tante indicazioni, qualche legittima supercazzola in una conferenza - quella

andata in scena ieri ad Appiano Gentile - che è una chiara dichiarazione d’intenti: «L’obbligo è di mantenere questo club ai vertici a prescindere dai titoli vinti a fine stagione. Slogan come quello di Conte? Non abbiamo l’obbligo di copiare nessuno o di lanciare uno slogan. Dobbiamo solo lavorare». Queste le impressioni di Fabrizio Biasin che su Libero racconta la conferenza stampa dell'allenatore nerazzurro al primo giorno effettivo di ritiro.

Un messaggio diretto ai suoi giocatori, chiamati a vivere una stagione in cui la duttilità e la capacità di essere “malleabili” faranno la differenza nelle scelte. Chivu crede nel gruppo e risponde anche sul mercato come ha fatto Marotta che ha parlato anche di Lookman.

Il mercato — A proposito del nigeriano il giornalista scrive: "I nerazzurri alzeranno la prima offerta da 40 milioni a 43 + bonus e capiranno se il lavoro degli agenti del nigeriano è servito per ammorbidire la posizione della Dea: in caso positivo Chivu avrà il suo pezzo pregiato per l’attacco, viceversa si virerà su alternative con caratteristiche simili. E poi Leoni, altro nome stra-accostato ai nerazzurri? Marotta getta acqua sul fuoco del mercato: «È un giocatore del Parma, sinceramente non abbiamo avviato nessuna trattativa con loro. Farebbe comodo a tanti, ma le priorità al momento per noi sono altre. Vedremo cosa potrà succedere...». Fine della fiera o, meglio, siamo solo all’inizio: ieri è nata l’Inter di Cristian Chivu, oggi sapremo se il mercato porterà una ciliegiona sulla torta con le fattezze del signor Lookman Ademola", conclude.

(Fonte: Libero)