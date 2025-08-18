Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha dato un aggiornamento per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter di Chivu. Ecco il suo punto sulla questione difesa:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Inter prenderà un difensore”. Poi arriva la novità per quanto riguarda Solet
calciomercato
Biasin: “Inter prenderà un difensore”. Poi arriva la novità per quanto riguarda Solet
Il giornalista di Libero ha dato un aggiornamento per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter di Chivu
"Club al lavoro per prendere un nuovo difensore, non un “quinto” ma un centrale/braccetto. Tra i profili valutati Solet non è la prima scelta".
© RIPRODUZIONE RISERVATA