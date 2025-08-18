FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Inter prenderà un difensore”. Poi arriva la novità per quanto riguarda Solet

calciomercato

Biasin: “Inter prenderà un difensore”. Poi arriva la novità per quanto riguarda Solet

Biasin: “Inter prenderà un difensore”. Poi arriva la novità per quanto riguarda Solet - immagine 1
Il giornalista di Libero ha dato un aggiornamento per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha dato un aggiornamento per quanto riguarda il mercato in entrata dell'Inter di Chivu. Ecco il suo punto sulla questione difesa:

Biasin: “Inter prenderà un difensore”. Poi arriva la novità per quanto riguarda Solet- immagine 2
Instagram Solet

"Club al lavoro per prendere un nuovo difensore, non un “quinto” ma un centrale/braccetto. Tra i profili valutati Solet non è la prima scelta".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA