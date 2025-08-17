FC Inter 1908
L'Inter chiude una cessione: Nicola Zalewski passa all'Atalanta in una trattativa lampo partita soltanto ieri sera
L'Inter chiude una cessione: Nicola Zalewski passa all'Atalanta in una trattativa lampo partita soltanto ieri sera. Già oggi le parti hanno chiuso l'affare.

La conferma arriva anche da Fabrizio Biasin, che dà per fatta l'operazione tra i due club: secondo il giornalista, si è chiuso a 17 milioni di euro e nessun bonus nell'accordo.

