L'Inter chiude una cessione: Nicola Zalewski passa all'Atalanta in una trattativa lampo partita soltanto ieri sera. Già oggi le parti hanno chiuso l'affare.
È fatta: Zalewski all’Atalanta! Biasin: “Nessun bonus, ecco l’incasso Inter”
L'Inter chiude una cessione: Nicola Zalewski passa all'Atalanta in una trattativa lampo partita soltanto ieri sera
La conferma arriva anche da Fabrizio Biasin, che dà per fatta l'operazione tra i due club: secondo il giornalista, si è chiuso a 17 milioni di euro e nessun bonus nell'accordo.
