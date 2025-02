Intervenuto durante il podcast "Aria Fritta" di Chiamarsi Bomber, Fabrizio Biasin , conduttore radiofonico, ha parlato così del mercato che farà l'Inter in estate: "Non c'è alcun mistero su cosa succederà la prossima estate: succederanno tante cose. L'anno scorso la dirigenza ha deciso di confermare in blocco la rosa che ha vinto lo scudetto, ma già con l'ottica, e i primi a saperlo sono Marotta e Ausilio, che l'estate prossima capiteranno tantissime cose: io mi immagino una dozzina di operazioni tra entrate e uscite.

E qualcuna l'abbiamo già vista come Sucic. 2-3 giocatori sono già nel mirino e tanti andranno via. L'obiettivo è abbassare il monte ingaggi e l'età media: bisognerà fare tante cose. Bilancio dopo 4 anni di Inzaghi se non vince lo scudetto? Tutti si dimenticano che nella stagione in cui vince il Milan lo scudetto, l'Inter vende Hakimi e Lukaku e perde Eriksen. Quando inizia la stagione, il proprietario, Zhang, fa sapere a tutti di aver chiesto ad Inzaghi di arrivare quarto. Poi lui parte benissimo e vince tutte le partite e allora gli si dice che deve vincere lo scudetto. La narrazione è un po' sbagliata, l'Inter aveva perso pezzi importantissimi".