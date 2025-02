C'è un problema per Yann Sommer . Il portiere nerazzurro, come riporta il sito ufficiale dell'Inter, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti che ha sostenuto all'Istituto Humanitas di Rozzano, ospedale punto di riferimento del club interista, hanno evidenziato una "frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra".

Per questo - spiega la società nerazzurra - nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire. Ci sono ancora da capire quali saranno effettivamente i tempi di recupero utili al portiere per tornare titolare tra i pali. Di sicuro salterà le prossime sfide che attendono l'Inter: sabato il Genoa, mercoledì la Lazio in Coppa Italia e domenica due marzo il Napoli.