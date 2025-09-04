Fabrizio Biasin, a Telelombardia, ha parlato del mercato dell'Inter e della possibilità di intervento a gennaio

Redazione1908 4 settembre - 10:36

Fabrizio Biasin, a Telelombardia, ha parlato del mercato dell'Inter e della possibilità di intervento a gennaio: "A me spiace l'uscita di Pavard, però ricordo quello che dicevo anche all'inizio del mercato: nella mia testa c'è sempre stata la possibilità che lui potesse uscire quest'estate, al punto che mi stavo sorprendendo che invece fosse rimasto addirittura col cambio di numero. Nel momento in cui lo fai uscire, un giocatore così devi trovarne uno all'altezza.

Per fortuna, avevi questa carta in mano, Akanji, che è un grande giocatore, per cui lo hai rimpiazzato bene. Ma nella testa mia, e anche di chi ci raccontava, più o meno, come poteva essere impostato il mercato a un certo punto del mercato noi immaginavamo un pezzo in più in difesa, magari un profilo giovane che potesse crescere, in modo che l'anno prossimo, quando dovranno uscire giocatori che hanno raggiunto il limite di età, fosse pronto per subentrare.

Invece, quel pezzo lì non c'è. Alla Leoni, diciamo. Non per forza Leoni, si parlava anche di De Winter, che poi è andato al Milan. Alla fine è rimasto Palacios, lo sappiamo, Palacios è l'ultimo della fila. Addirittura, ieri escluso dalla lista Champions, come era nelle previsioni. Quindi diciamo che la sensazione è che si potesse immaginare un giocatore in più.

Non hanno individuato il profilo giusto, quindi non lo hanno preso. Si sono tenuti il budget per farlo, non so se già a gennaio, forse sì, oppure più avanti, però un pezzettino lì è mancato. Sono contento che sia arrivato Akanji. Quantomeno hai portato a casa un giocatore che ha vinto la Champions, che è un nazionale svizzero ed è tra i 10 migliori difensori d'Europa"