Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi , giornalista vicino alle vicende Inter, ha svelato il motivo per cui il club nerazzurro abbia deciso di cedere Benjamin Pavard nell'ultimo giorno di mercato.

"L'ho spiegato in tutte le sedi. Io non sto dicendo sia giusto o sbagliato: si è fatta la scelta di cedere Pavard perché in società c'è stata la chiara sensazione, magari sbagliata, che dopo il primo anno progressivamente non abbia messo l'Inter in cima ai suoi pensieri.