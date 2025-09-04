Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi, giornalista vicino alle vicende Inter, ha svelato il motivo per cui il club nerazzurro abbia deciso di cedere Benjamin Pavard nell'ultimo giorno di mercato.
Rossi svela: “Vi dico perché l’Inter ha ceduto Pavard! Ci sono voci che dicono che…”
"L'ho spiegato in tutte le sedi. Io non sto dicendo sia giusto o sbagliato: si è fatta la scelta di cedere Pavard perché in società c'è stata la chiara sensazione, magari sbagliata, che dopo il primo anno progressivamente non abbia messo l'Inter in cima ai suoi pensieri.
Ci sono delle voci che dicono che Pavard non facesse una grandissima vita da atleta. Ovviamente l'Inter non lo dirà mai. C'è stato il padel a Porto Cervo che non è piaciuto, ma non è solo quello".
