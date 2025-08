"L’Inter non prende in considerazione alternative a Lookman, lo farà solo in caso di chiusura della trattativa", spiega Biasin

Matteo Pifferi Redattore 6 agosto - 12:56

Fase di stand-by nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman per il semplice fatto che, al momento, l'Atalanta non ha ancora stabilito un prezzo per l'attaccante nigeriano.

L'Inter, che sta valutando anche altre piste, ha come priorità Lookman e aspetta una risposta dall'Atalanta prima di decidere se e di quanto rilanciare.

Fabrizio Biasin, su Twitter, spiega in quattro punti la situazione:

"- L’Inter non ha già stabilito un rilancio all’offerta (respinta) da 42+3 milioni, attende che prima l’Atalanta stabilisca un prezzo

- L’Atalanta prima di tutto deve/vuole trovare un’alternativa a Lookman

- L’Inter non prende in considerazione alternative a Lookman, lo farà solo in caso di chiusura della trattativa

- Lookman continua a volere solo l’Inter"