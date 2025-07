Oggi c'è stato un contatto tra Inter e Atalanta per provare a definire l'operazione Lookman

L'Inter ha alzato la posta in palio arrivando attorno ai 45 mln di euro, bonus compresi, ma l'offerta non soddisfa ancora l'Atalanta che inizialmente aveva chiesto 50 mln e non sembra disposta ad accettare anche la seconda proposta interista.