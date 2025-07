La rosea ha parlato dell'incontro tra il club nerazzurro e l'Atalanta per trovare un accordo per il nigeriano

Come vi abbiamo raccontato, questa mattina in Lega Calcio si è tenuto il Consiglio di Lega e quella è stata l'occasione di un incontro tra Beppe Marotta , presidente dell'Inter, e Luca Percassi, ad dell'Atalanta. I due hanno lasciato la sede della Serie A uno dopo l'altro senza lasciare dichiarazioni.

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell'incontro tra i due dirigenti: "Inter e Atalanta hanno hanno parlato del grande obiettivo dei nerazzurri di Milano. Marotta ieri è stato chiaro. L’affare Lookman si chiuderà in un modo o nell’altro nel giro di due o tre giorni. L’Inter ha ritoccato l’offerta: 45 milioni bonus compresi, con un rialzo di 2/3 milioni di parte fissa rispetto a quella iniziale. I piani alti nerazzurri hanno raggiunto un accordo con il nigeriano e i suoi agenti da settimane: 4,5 milioni di euro netti a stagione (più bonus) fino al 2030. Ora l’Atalanta dovrà decidere se accettare l’offerta dell’Inter o dire ancora di no. In quel caso, Ausilio e Marotta vireranno su altri profili. Sono ore cruciali per l’affare".