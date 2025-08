L'Inter non ha dubbi: Ademola Lookman è e resta il primo obiettivo per rinforzare l'attacco, ecco il punto da Fabrizio Biasin

L'Inter non ha dubbi, a maggior ragione dopo lo sfogo social di oggi del giocatore: Ademola Lookman è e resta il primo obiettivo per rinforzare l'attacco. Questo il punto sulla trattativa secondo Fabrizio Biasin.

"L’Inter attende che l’Atalanta faccia un prezzo, condizione necessaria per aprire alla cessione e capire se ci sono i margini per trovare un accordo; Lookman resta la prima scelta dell’Inter per distacco; l’Inter resta la prima e (al momento) unica scelta di Lookman".