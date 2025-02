A Cronache di Spogliatoio, durante l'ultima puntata de "L'Ascia Raddoppia", si discute delle cause della crisi del Milan. Giuseppe Pastore , giornalista, ha sollevato anche un tema riguardante il recente mercato operato dai rossoneri: "A gennaio è arrivato un giocatore, che è la pietra dello scandalo del mercato di gennaio, che è Joao Felix : non aveva alcun senso nella rosa del Milan e fa ombra a Reijnders, il miglior marcatore della squadra, a Pulisic e soprattutto non viene mai tolto da un allenatore che, caso vuole, ha lo stesso procuratore".

Fabrizio Biasin interviene raccontando un retroscena: "E lo hanno portato via all'Inter eh, perché Inzaghi lo avrebbe voluto". Confermato dunque come il portoghese sia stato offerto ai nerazzurri nel mese di gennaio, ma non avendo liberato spazio in attacco, il suo arrivo non si è potuto concretizzare.