Trevisani: "Leao bistrattato da tutti, dall'allenatore dalla società dai giornali. L'unico che prende 4,5, gioca 45' prende un rigore e prende 4,5. Gli altri 5,5 giocandone 90', ma com'è possibile? Perché Conceicao prende un leader del Milan come Leao lo fa diventare la riserva di Joao Felix che è arrivato al Milan con oggi decorrenza domani e che non ha fatto una partita meglio di Leao. Non può succedere questa cosa e succede sistematicamente. Milan più forte di quello dello scudetto? Non sono d'accordo, forse tecnicamente e di colpi. Ma ridammi Tonali, ridammi Kessie, quel Bennacer, il rendimento di Leao, Maignan e Theo, la personalità di Giroud. Era un'altra squadra. Si insiste a giocare con 4 punte senza Fofana e non arriva un risultato: siamo proprio nel metaverso del pallone".