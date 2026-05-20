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fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Nome interessante in difesa, non posso dirlo! Hanno 70 mln. In arrivo offerte per…”
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Biasin: “Nome interessante in difesa, non posso dirlo! Hanno 70 mln. In arrivo offerte per…”
Nemmeno il tempo di festeggiare lo scudetto numero 21 che in casa Inter l'argomento principale è diventato il mercato estivo
Nemmeno il tempo di festeggiare lo scudetto numero 21 che in casa Inter l'argomento principale è diventato il mercato estivo e la squadra che verrà in vista della stagione 2026/27, che vedrà i nerazzurri scendere in campo con lo scudetto (e la coccarda) sul petto. Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby" su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione, tra entrate e uscite:
"Carlos Augusto e Bisseck hanno contratti a medio-lunga scadenza che non sono stati ancora rinnovati e non è escluso che possano arrivare delle offerte. Per Bisseck si parla di Premier League e Bayern Monaco, per Carlos Augusto c'è la Roma interessata. Dovessero arrivare delle offerte, devi essere pronto a sostituirli.
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