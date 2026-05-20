Nemmeno il tempo di festeggiare lo scudetto numero 21 che in casa Inter l'argomento principale è diventato il mercato estivo e la squadra che verrà in vista della stagione 2026/27, che vedrà i nerazzurri scendere in campo con lo scudetto (e la coccarda) sul petto. Nell'ultima puntata di "E' sempre Derby" su QSVS, Fabrizio Biasin ha fatto il punto della situazione, tra entrate e uscite: