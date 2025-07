Intervenuto in collegamento con TeleLombardia, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del futuro della porta dell'Inter, viste le recenti voci su un possibile addio di Yann Sommer : "Si leggono duemila nomi di presunti portieri che l'Inter starebbe monitorando in caso di uscita di Sommer.

In queste situazioni io chiamo, chiedo e la risposta è: "Per noi è un giocatore dell'Inter, non ha mai chiesto di andare via e nemmeno il Galatasaray ce l'ha chiesto". Poi lui ha un solo anno di contratto e non credo verrà rinnovato: se dovesse arrivare una squadra con un triennale, è normale che lui possa farsi ingolosire.