Sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu

Intervenuto nell'ultima diretta sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter e del futuro di Hakan Calhanoglu: "Escono indiscrezioni ogni secondo, io non so quanto vere: mi sembra un buttare lì la propria. Per esempio a me non risulta del contatto Calhanoglu-Lautaro, non credo che si siano sentiti. Adesso vale un po' tutto: io aspetto che si metta un po' di ordine per approcciare la nuova stagione e per lasciare spazio al mercato.

E' nato un nuovo corso con un allenatore che va protetto con un mercato che non lasci spazio a dubbi. Calhanoglu? Per me Lautaro ha fatto bene: se un capitano vede qualcosa che non va è giusto che faccia un bel casino piuttosto che lasciare in una finta pace. Lui anche l'anno scorso aveva questo doppio gioco col Bayern, quest'anno siamo arrivati più o meno alla stessa cosa.

Io voglio solo sapere: Calhanoglu vuole andare via a tutti i costi? Da quello che hanno detto a me, no: sta facendo questa cosa per vedere cosa succede. Ma non è che lui è schifato dall'Inter: io non sono così straconvinto che lui andrà via al 100%: deve arrivare almeno un'offerta da 30 milioni. Non succederà come con Brozovic, lì l'Inter lo ha accompagnato all'uscita perché aveva un piano: in questo specifico caso non so quanto l'Inter abbia questa volontà tecnica".