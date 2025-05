Del trasferimento di gennaio all’Inter si è parlato molto, ma meno noto è il fatto che il rappresentante del club italiano in questa operazione sia stato Miroslav Bičanić , ex nazionale croato, figura molto apprezzata dal direttore sportivo Piero Ausilio , ed è stato proprio lui a segnalarlo.

Bicanic, intervistato dalla stampa croata, ha parlato non solo dell'affare Sucic ( leggi qui l'intervista ) ma ha fatto i complimenti all'Inter per l'incredibile lavoro fatto con un budget minimo rispetto alle altre big.

"È vero, l’Inter ha tanti grandi giocatori, ma non mi preoccupo per Petar. Va sottolineato che tutti questi giocatori sono stati scelti con grande intelligenza. Il presidente Beppe Marotta e Ausilio hanno costruito una rosa di livello mondiale con 130 milioni di euro, mentre club come Real Madrid o Barcellona spendono la stessa cifra per un solo giocatore. Questa è una selezione fatta con competenza calcistica, non in base a valutazioni mediatiche o di marketing"