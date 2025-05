Oggi Petar Sucic scenderà in campo per la sua ultima gara con la Dinamo Zagabria, da giugno il centrocampista croato vestirà la maglia dell'Inter. Intervistato da Sportske, Miroslav Bičanić, ex agente di Brozovic, ha svelato di aver consigliato lui Sucic a Piero Ausilio diventando intermediario dell'operazione.

"Ho contattato Piero Ausilio e gli ho detto che nella Dinamo c'è un grande giocatore. L'ho presentato con parole come Brozović "normale" o Brozović 2.0, la versione digitale, migliore e più sofisticata. Ecco come è iniziato tutto. Ciò accadde a settembre dell'anno scorso, dopodiché i loro osservatori andarono a vederlo dal vivo per la prima volta nella partita Dinamo-Monaco di Champions League, in cui segnò quel gran gol con una finta e un pallonetto. Continuarono quindi a seguirlo e a stabilire contatti con i suoi agenti, e fu subito chiaro loro che lo volevano. Come intermediario dell'Inter in questa vicenda, sono contento che tutto sia finito bene".