Se con Simone Inzaghi aveva un ruolo di primo piano, adesso con Cristian Chivu le cose sono cambiate per Yann Bisseck. Fin qui il difensore nerazzurro ha collezionato solo due presenze e, secondo quanto riporta la Bild, starebbe valutando un trasferimento già nel mercato di gennaio. Secondo quanto appreso dal quotidiano tedesco, uno dei club maggiormente interessati è l'Eintracht Francoforte.

Bissek è un pallino del direttore sportivo Markus Krösche che lo avrebbe corteggiato diverse volte. Il nome del nerazzurro era già sulla lista del club della Bundesliga quando giocava per l'Aarhus in Danimarca, ma poi scelse l'Inter. Per la Bild ci sono stati e continuano a esserci contatti tra l'Eintracht e Bisseck.

Tuttavia, al momento non ci sono novità riguardo a un possibile trasferimento, perché al mercato invernale manca ancora molto. Entrambe le parti aspetteranno per capire come si evolverà la situazione. L'Eintracht Francoforte non è il solo club interessato al difensore, anche altre squadre della Bundesliga avrebbero manifestato il loro interesse, oltre al Crystal Palace che da tempo monitora la situazione del tedesco.

