FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter BILD – Bisseck, esce allo scoperto l’Eintracht: vero pallino del ds. Lo scenario per gennaio

calciomercato

BILD – Bisseck, esce allo scoperto l’Eintracht: vero pallino del ds. Lo scenario per gennaio

BILD – Bisseck, esce allo scoperto l’Eintracht: vero pallino del ds. Lo scenario per gennaio - immagine 1
Il club tedesco sulle tracce del difensore nerazzurro che fin qui ha trovato poco spazio con Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Se con Simone Inzaghi aveva un ruolo di primo piano, adesso con Cristian Chivu le cose sono cambiate per Yann Bisseck. Fin qui il difensore nerazzurro ha collezionato solo due presenze e, secondo quanto riporta la Bild, starebbe valutando un trasferimento già nel mercato di gennaio. Secondo quanto appreso dal quotidiano tedesco, uno dei club maggiormente interessati è l'Eintracht Francoforte.

BILD – Bisseck, esce allo scoperto l’Eintracht: vero pallino del ds. Lo scenario per gennaio- immagine 2
Getty Images

Bissek è un pallino del direttore sportivo Markus Krösche che lo avrebbe corteggiato diverse volte. Il nome del nerazzurro era già sulla lista del club della Bundesliga quando giocava per l'Aarhus in Danimarca, ma poi scelse l'Inter. Per la Bild ci sono stati e continuano a esserci contatti tra l'Eintracht e Bisseck.

BILD – Bisseck, esce allo scoperto l’Eintracht: vero pallino del ds. Lo scenario per gennaio- immagine 3
Getty Images

Tuttavia, al momento non ci sono novità riguardo a un possibile trasferimento, perché al mercato invernale manca ancora molto. Entrambe le parti aspetteranno per capire come si evolverà la situazione. L'Eintracht Francoforte non è il solo club interessato al difensore, anche altre squadre della Bundesliga avrebbero manifestato il loro interesse, oltre al Crystal Palace che da tempo monitora la situazione del tedesco.

(Bild)

Leggi anche
Gds – Esposito, non solo l’Inter ha rifiutato 50 mln cash. Ma anche questo scambio!
Koné, questa la cifra che la Roma aveva chiesto all’Inter. Se ne riparlerà in futuro?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA