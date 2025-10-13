Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di blindare l'uomo del momento. Quel Pio Esposito diventato ormai un punto fermo del futuro nerazzurro. La Rosea sottolinea come il nome dell’attaccante sia finito sul taccuino delle principali big europee, attratte dal suo rendimento in costante crescita e dal potenziale ancora tutto da esplorare.
calciomercato
Gds – Esposito, non solo l’Inter ha rifiutato 50 mln cash. Ma anche questo scambio!
"Inquadrarlo con una valutazione “fissa” è un’impresa quasi impossibile, visto il rendimento in continuo movimento. Per un parametro di riferimento, allora, vale la pena riavvolgere il nastro e tornare indietro di qualche mese.
Questa estate l’Inter ha rifiutato offerte da 50 milioni per Pio. Oltre a non avere nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di uno scambio alla pari con Lookman", svela la Gazzetta dello Sport.
In un’epoca in cui i giovani bomber vengono corteggiati dai top club d’Europa, l’Inter sembra intenzionata a fare di Esposito il simbolo di un progetto a lungo termine. “Se era incedibile ad agosto, lo è ancora di più oggi”, scrive la Gazzetta dello Sport: un messaggio chiaro a chiunque pensi di bussare alla porta dei nerazzurri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA