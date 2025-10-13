Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di blindare l'uomo del momento: Pio Esposito

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha deciso di blindare l'uomo del momento. Quel Pio Esposito diventato ormai un punto fermo del futuro nerazzurro. La Rosea sottolinea come il nome dell’attaccante sia finito sul taccuino delle principali big europee, attratte dal suo rendimento in costante crescita e dal potenziale ancora tutto da esplorare.