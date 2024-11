Il nome di Jonathan Tah è uno di quelli destinati a scaldare il prossimo mercato estivo: il difensore del Bayer Leverkusen è in scadenza di contratto a giugno e non rinnoverà, fattore che scatenerà inevitabilmente una corsa per accaparrarselo a parametro zero. Il centrale tedesco è stato accostato anche all'Inter, oltre a diversi top club europei.