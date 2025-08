Non solo Lookman , l'Inter è al lavoro anche su altre trattative. In entrata e in uscita. Un reparto dove, probabilmente, ci sarà qualche ritocchino è quello arretrato. Nei giorni scorsi è arrivata una proposta dalla Premier per Bisseck.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Bisseck ha rispedito al mittente l'interesse del Crystal Palace, che ha offerto 32 milioni per il centrale tedesco reduce da un’annata da tre gol in 46 partite in tutte le competizioni, di cui trenta dall’inizio. I nerazzurri hanno fissato il prezzo ad almeno 40 milioni, ma non hanno l’esigenza di cederlo. Bisseck è il manifesto della duttilità: nell’anno appena concluso ha giocato al centro, a destra e a sinistra.Il messaggio è chiaro: se non esce nessuno, allora la difesa resta così com’è, con Bastoni, De Vrij, Acerbi, Bisseck, Pavard e Carlos Augusto, utile come braccetto difensivo (come Darmian). I piani alti stanno cercando di piazzare Palacios, reduce da sei mesi a Monza e fuori dai piani di Chivu".