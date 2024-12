L’Inter si muove in vista del mercato di gennaio e della prossima stagione: blitz di Baccin in Sudamerica, ecco i profili nel mirino

L’Inter si muove in vista del mercato di gennaio e della prossima stagione. Come svelato dal Corriere dello Sport, “di questi tempi, è scattata una nuova missione in Sud America per Baccin. Scopo del blitz, evidentemente, individuare e studiare nuovi talenti.