Pio Esposito ha firmato il rinnovo con l'Inter fino al 2030 ma il suo futuro è ancora da decidere, visto che il classe 2005 è diviso tra la suggestione Mondiale per Club e (opzione più probabile) Europeo Under 21. "Davide Vagnati l’ha già chiesto all’Inter e il Toro rappresenterebbe una tappa significativa per la crescita del più piccolo degli Esposito. Può entrare in vari discorsi con la società nerazzurra, che ha ottimi rapporti col club di Cairo. Ma anche il Bologna non mollerà la presa, visto e considerato che gli intrecci non mancherebbero neppure coi rossoblù: c’è in ballo il destino di Giovanni Fabbian, ma anche un interesse mai sopito per Dan Ndoye, che stuzzica Piero Ausilio. Insomma, per Esposito il Toro dovrà garantirsi un posto in prima fila tra giugno e luglio. Intanto, però, il giocatore ha un solo pensiero nella testa: aiutare a far tornare in Serie A lo Spezia. Vuole riuscirci a suon di gol, col quale ha dimostrato di avere una discreta confidenza", chiosa Tuttosport.