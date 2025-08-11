L'Inter è stata chiara da tempo con Asllani: il centrocampista non rientra nel progetto di Chivu e deve trovare una nuova sistemazione. Per ora l'albanese ha rifiutato tutte le destinazioni proposte, sia in Italia che all'estero. Ma nelle prossime settimane potrebbe farsi sotto altri club.
Il Bologna è alla ricerca di un centrocampista e potrebbe di nuovo bussare alle porte dell'Inter per il regista in uscita
In Italia, secondo La Gazzetta dello Sport, rimane sempre tra gli obiettivi del Bologna di Italiano. In mezzo al campo, sul mercato, sempre Miller, Asllani e Mandragora nel mirino.
