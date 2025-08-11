Il Bologna è alla ricerca di un centrocampista e potrebbe di nuovo bussare alle porte dell'Inter per il regista in uscita

L'Inter è stata chiara da tempo con Asllani: il centrocampista non rientra nel progetto di Chivu e deve trovare una nuova sistemazione. Per ora l'albanese ha rifiutato tutte le destinazioni proposte, sia in Italia che all'estero. Ma nelle prossime settimane potrebbe farsi sotto altri club.