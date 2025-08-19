Kristjan Asllani ancora non ha ancora detto sì al Bologna. Aggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista arrivano da Sky Sport:
Kristjan Asllani ancora non ha ancora detto sì al Bologna: aggiornamenti importanti sul futuro del centrocampista arrivano da Sky Sport
Queste le parole di Gianluca Di Marzio: “Il Bologna sta trattando a oltranza per Asllani. L’accordo con l’Inter c’è già, per comprarlo a titolo definitivo a circa 9 milioni più il 40% sulla futura rivendita per i nerazzurri.
Ora sta trattando col giocatore, non è solo una questione economica, bisogna capire se il centrocampista darà l’apertura a questo trasferimento”.
