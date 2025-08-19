FC Inter 1908
Secondo Sky Sport, è tutto fatto tra Inter e Bologna per Kristjan Asllani: cifre e dettagli. Resta da convincere il giocatore
Alessandro Cosattini Redattore 

Secondo Sky Sport, è tutto fatto tra Inter e Bologna per Kristjan Asllani. Rimane però da convincere il giocatore, che sta trattando con il club rossoblù.

Le società hanno trovato un’intesa di massima e non devono più parlarsi. Asllani sta invece discutendo col Bologna per trovare un accordo sull’ingaggio.

L’intesa di massima è stata trovata a circa 9 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita di Asllani.

