L'Inter ha cambiato strategia e prepara un colpo a centrocampo da regalare a Cristian Chivu (qui le ultimissime sul mercato nerazzurro). Nelle scorse ore sono trapelati anche i nomi di Adrien Rabiot ed Ederson.
L'Inter ha cambiato strategia e prepara un colpo a centrocampo da regalare a Cristian Chivu: cosa risulta su Rabiot ed Ederson
Il primo è in uscita dal Marsiglia, il brasiliano dell'Atalanta invece era già stato accostato in questa finestra di mercato all'Inter.
Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, "in questo momento arrivano ferme smentite sia per Ederson che per Rabiot".
