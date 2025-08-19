L'Inter ha cambiato strategia e prepara un colpo a centrocampo da regalare a Cristian Chivu: cosa risulta su Rabiot ed Ederson

L'Inter ha cambiato strategia e prepara un colpo a centrocampo da regalare a Cristian Chivu (qui le ultimissime sul mercato nerazzurro). Nelle scorse ore sono trapelati anche i nomi di Adrien Rabiot ed Ederson.