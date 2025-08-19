FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Inter prepara colpo a centrocampo: cosa risulta su Rabiot ed Ederson

calciomercato

FCIN1908 / Inter prepara colpo a centrocampo: cosa risulta su Rabiot ed Ederson

FCIN1908 / Inter prepara colpo a centrocampo: cosa risulta su Rabiot ed Ederson - immagine 1
L'Inter ha cambiato strategia e prepara un colpo a centrocampo da regalare a Cristian Chivu: cosa risulta su Rabiot ed Ederson
Alessandro Cosattini Redattore 

FCIN1908 / Inter prepara colpo a centrocampo: cosa risulta su Rabiot ed Ederson- immagine 2
Getty Images

L'Inter ha cambiato strategia e prepara un colpo a centrocampo da regalare a Cristian Chivu (qui le ultimissime sul mercato nerazzurro). Nelle scorse ore sono trapelati anche i nomi di Adrien Rabiot ed Ederson.

FCIN1908 / Inter prepara colpo a centrocampo: cosa risulta su Rabiot ed Ederson- immagine 3
Getty

Il primo è in uscita dal Marsiglia, il brasiliano dell'Atalanta invece era già stato accostato in questa finestra di mercato all'Inter.

FCIN1908 / Inter prepara colpo a centrocampo: cosa risulta su Rabiot ed Ederson- immagine 4

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, "in questo momento arrivano ferme smentite sia per Ederson che per Rabiot".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA