Bonny e quella caratteristica che sa di svolta. Biasin: “Finalmente un po’…”

Il giornalista sottolinea come il giocatore francese preso dall'Inter in questa sessione di mercato potrebbe essere una carta in più per i nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 agosto - 21:30

Una riflessione su un dato che all'Inter è mancato e si è visto e sentito. I dribbling. Fabrizio Biasin ha preso in considerazione un dato su Ange-Yoan Bonny per parlare dell'attaccante e del suo approdo in nerazzurro. Il riferimento è ad una caratteristica particolare del giocatore francese, classe 2003, e si tratta della capacità di saltare l'uomo.

La Gazzetta dello Sport, a proposito del calciatore arrivato in questa sessione di mercato dal Parma, ha scritto che l'anno scorso è stato il giocatore del club gialloblù con più dribbling riusciti, 36. Il calciatore che ha fatto più dribbling dell'Inter nella stagione passata è stato Marcus Thuram.

Per 24 volte il giocatore ha saltato l'avversario. Una differenza abbastanza importante e un vuoto che l'Inter è andata a colmare investendo sull'attaccante 21enne. "Bonny è un grimaldello utile a scardinare più serrature. Chivu lo aiuterà a essere ancora più incisivo sottoporta. L’anno scorso ha segnato sei gol in 37 partite. Il conto dei tiri totali è 64. Ventidue di questi sono finiti in porta. La percentuale delle conclusioni andate “in porto” arriva al 30%", scrive la rosea del calciatore.

E il giornalista di Libero commenta: "Finalmente un po' di dribbling riusciti".