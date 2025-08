"Ciò non vuol dire che oggi inizierà necessariamente con il primo, ma abbandonare del tutto la copertina di Linus non è facile e spesso nemmeno una buona idea. Dopo i balletti turchi, in rosa c’è e ci sarà Calhanoglu, fondamentale come regista per i collaudati meccanismi inzaghiani. Hakan potrebbe tornare in campo insieme a Lautaro: l’abbraccio social ha chiuso la questione, ma i due si scambieranno il pallone come ai bei tempi? E, se al fianco del Toro ci sarà il “partner in crime” Thuram, gli attriti registrati nelle ultime ore americane - e sanati dalla riunione voluta da Chivu con grande prova di leadership - avranno conseguenze sul feeling della Thu-La? È un’Inter ancora piena di domande, tutta da scoprire. Quasi al completo, peraltro: mancheranno Bisseck e Zielinski, che nei giorni scorsi hanno lavorato a parte, più Frattesi atteso ad Appiano lunedì e Taremi che quando rientrerà sarà solo per salutare. Il risultato, ovviamente, non conta, se non per i giovani dell’U23, desiderosi di mettersi in mostra", aggiunge il quotidiano.