L'attaccante del Parma sarà il primo rinforzo per il reparto offensivo di Chivu, poi si penserà all'ex giocatore dell'Atalanta

Andrea Della Sala Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 10:02)

L'Inter è sempre più vicina a chiudere il primo colpo in attacco per la prossima stagione. L'obiettivo è Bonny del Parma, da tempo gli uomini mercato nerazzurri sono in pressing per l'attaccante francese e vogliono definire l'affare in breve tempo.

"Chiudere per anticipare eventuali ritorni di altri club, leggi Napoli. Ecco perché la settimana che inizia oggi dovrebbe essere quella decisiva per accelerare definitivamente sull’affare Bonny. La trattativa per l’attaccante 21enne del Parma è stata già ampiamente impostata, per una cifra di 25 milioni di euro che andrà coperta almeno in parte – nelle idee dell’Inter – dai bonus, poi in extremis si capirà se ci sarà spazio anche per l’inserimento di una contropartita (leggi Sebastiano Esposito)", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’attaccante francese ha già dato il suo gradimento e aspetta solo il via libera per firmare un contratto di cinque anni con i nerazzurri. Per la gioia di Cristian Chivu, che lo ritroverà dopo l’esperienza a Parma e che ha grande necessità di inserire forze fresche in attacco. Una volta chiuso l’affare Bonny, l’Inter si concentrerà sulla situazione Taremi: l’iraniano è sul mercato, non appena troverà sistemazione il ds nerazzurro Piero Ausilio è pronto ad affrontare il tema Hojlund", aggiunge il quotidiano.