"Entrambi i club vorrebbero chiudere l'operazione ma il Parma non ha fretta di venderlo. Il ragazzo ha grandi potenzialità e si potrebbe pensare ad un altro anno in gialloblù. Il giocatore cerca il percorso giusto e si capirà anche quali sono le sue intenzioni, se fare il grande salto subito oppure restare ancora un anno in gialloblù", ha concluso il giornalista.