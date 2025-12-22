"Spalletti vuole un giocatore di buone geometrie, ma anche di gamba, capace con i suoi movimenti di aiutare la manovra offensiva e di essere utile in zona gol. L’identikit è quello di Frattesi, stimato dall’allenatore dai tempi della nazionale e ormai ai margini nelle rotazioni di Chivu. Lo scambio con Thuram non è logico, l’ex Sassuolo costa molto e si stanno cercando delle soluzioni anche perché la Juve, ricordiamolo, ha un procedimento di infrazione aperto dall’Uefa per il fair play finanziario".