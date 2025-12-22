Continuano le voci sull'interesse della Juventus per Davide Frattesi. Ne ha parlato anche Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW:
calciomercato
Bucchioni: “La Juve è su Frattesi. L’Inter non vorrebbe darlo ai bianconeri ma…”
"Spalletti vuole un giocatore di buone geometrie, ma anche di gamba, capace con i suoi movimenti di aiutare la manovra offensiva e di essere utile in zona gol. L’identikit è quello di Frattesi, stimato dall’allenatore dai tempi della nazionale e ormai ai margini nelle rotazioni di Chivu. Lo scambio con Thuram non è logico, l’ex Sassuolo costa molto e si stanno cercando delle soluzioni anche perché la Juve, ricordiamolo, ha un procedimento di infrazione aperto dall’Uefa per il fair play finanziario".
"In generale l’Inter non vorrebbe rafforzare la Juve, potenziale concorrente, ma anche i nerazzurri devono fare mercato per l’infortunio di Dumfries, vendere potrebbe essere necessario. Frattesi ha una valutazione attorno ai trenta milioni, si cercherà una formula economica giusta per non incidere immediatamente sui bilanci".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA