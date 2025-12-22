Passano le settimane, ma la situazione di Davide Frattesi non cambia. Il centrocampista continua a trovare poco spazio all'Inter, e l'ipotesi di un addio ai nerazzurri è tutt'altro che remota. Troppo scarso il minutaggio avuto fin qui per poter essere soddisfatto, e a questo punto la separazione appare inevitabile. Anche a gennaio.
Sky – Juve vuole Frattesi. Prestito secco? Mai. Le condizioni non trattabili dell'Inter
calciomercato
Sky – Juve vuole Frattesi. Prestito secco? Mai. Le condizioni non trattabili dell’Inter
Il centrocampista continua a trovare poco spazio in nerazzurro: i bianconeri ci pensano, Spalletti lo apprezza
Come ribadisce Sky Sport, la dirigenza interista è ferma sulla sua posizione: via libera alla cessione, purchè sia a titolo definitivo (o in prestito con obbligo di riscatto). Niente regali, a maggior ragione a una diretta concorrente. In questo caso si parla della Juventus, ancor più interessata al giocatore dopo l'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, suo grande estimatore sin dai tempi della Nazionale.
L'Inter, che ha pagato Frattesi circa 40 milioni di euro (e che nel frattempo ha ammortizzato parte dell'investimento), chiede almeno 30 milioni: messaggio chiaro per tutte le pretendenti.
