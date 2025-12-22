Passano le settimane, ma la situazione di Davide Frattesi non cambia. Il centrocampista continua a trovare poco spazio all'Inter, e l'ipotesi di un addio ai nerazzurri è tutt'altro che remota. Troppo scarso il minutaggio avuto fin qui per poter essere soddisfatto, e a questo punto la separazione appare inevitabile. Anche a gennaio.